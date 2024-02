Politie ontvangt tips over explosies Haarlem, maar dader nog voortvluchtig

Een flatwoning aan de Vincent van Goghlaan in Haarlem was maar liefst vier keer het doelwit van aanslagen met explosieven. De dader is nog steeds niet gepakt en het motief is onbekend, maar de politie heeft inmiddels wel wat tips binnen.

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde maandagavond aandacht aan de serie explosies. De eerste was in de nacht van 25 op 26 december vorig jaar. Op 3, 10 en 16 januari volgden nog drie ontploffingen, allemaal 's nachts.

Een politiewoordvoerder laat dinsdagochtend weten dat er wel wat tips binnen zijn gekomen na de uitzending. Het is nog niet duidelijk of daar ook bruikbare aanwijzingen tussen zitten. Dat wordt nog onderzocht door de recherche.

Slachtoffers

Het gezin dat in het bewuste appartement woont, heeft hun woning noodgedwongen moeten verlaten. Burgemeester Wienen sloot de woning na de laatste explosie. De politie weet niet waarom juist dit gezin het doelwit was en hoopt daar meer over te weten te komen.

Dader(s)?

In het opsporingsprogramma werden beelden getoond, waarop drie keer een fietser voorbij rijdt op het moment dat een explosie plaatsvindt. Het lijkt om dezelfde fietser te gaan, de politie is dan ook op zoek naar die persoon. Mogelijk is er sprake van verschillende daders, op beelden uit december staan twee vermoedelijke daders.

Bij de laatste aanslag is de dader vermoedelijk gewond geraakt. Het explosief lijkt in zijn hand te ontploffen. Bureau NH toonde die beelden al eerder: