Vier bewoners uit pand gered bij grote brand Amsterdam

De brand brak vanochtend rond 8.30 uur uit in de woning en is inmiddels geblust. Vanaf de straat is te zien dat er op meerdere verdiepingen brand- en blusschade is ontstaan.

De brandweer schaalde op naar 'grote brand', wat betekent dat er meerdere voertuigen worden ingezet om het vuur onder controle te krijgen.

Het is nog onduidelijk hoe de bewoners er precies aan toe zijn.