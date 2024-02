Fileleed op de A8: ruim uur vertraging door ongeval

De ochtendspits zet flink door, ook op de A8 is bij Zaanstad-Assendelft - Zaanstad-Zuid een vertraging van ruim een uur ontstaan door een ongeval. De weg is inmiddels weer vrijgegeven.

Op de aansluitende A7 kon het verkeer hierdoor rekenen op een half uur extra reistijd. Verwacht wordt dat de weg rond 9.00 uur weer vrij is.

