Bijna voorjaar: zachte temperaturen en veel regen verwacht

Vannacht is er flink wat regen gevallen, die werd veroorzaakt door een warmtefront. Zo'n front betekent ook dat er weer hogere temperaturen aankomen, vertelt weerman Jan Visser.

Lagen de temperaturen gisteren nog net iets onder de 10 graden, in de loop van de nacht zijn deze een graad gestegen. Vanmiddag wordt het nog een tikkie warmer, dan kan de temperatuur oplopen tot 12 graden.

Waan je in het voorjaar

Vanmorgen viel er regen en motregen, vanmiddag en vanavond houdt het natte weer aan. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig tot krachtig.

Ook morgen begint de dag met wat lichte regen, maar daar komt in de loop van de dag een einde aan. Het winterweer lijkt dan - in ieder geval voorlopig - ook voorbij. Het wordt volgens Visser 'uitzonderlijk zacht'. Vannacht begint dat zachte voorjaarsweer al, dan wordt het niet kouder dan 11 graden.

De wind is morgen matig en waait uit het zuiden. Morgenmiddag kunnen de temperaturen oplopen tot 14, 15 graden. "Dat is uitzonderlijk hoog", aldus Visser. Mocht de zon langs de wolken komen kijken, dan 'waan je je echt in het voorjaar', vertelt de weerman.

Geen record

Vrijdagnacht daalt de temperatuur naar 12 tot 13 graden, dan wordt het gemiddeld zo'n 14 graden. Visser: "Dan zit je echt aan de top van wat in februari mogelijk is." Dan gaat het niet om de maximumtemperatuur, maar echt om het gemiddelde. "We hebben in het verleden weleens temperaturen van 18, 19 graden gehad."

Het weekend wordt het met 10 tot 11 graden minder zacht. Volgens de weerman is het vooral zondag regenachtig.

Volgende week blijf het wisselvallig, hoewel Visser ook wat droge dagen voorspelt. De temperaturen blijven bovengemiddeld hoog, maar ze worden met 9 tot 10 graden niet zo extreem als morgen.