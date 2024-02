Drie jaar cel geëist tegen Hilversummer voor explosie aan Amsterdamse Leidsestraat

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft drie jaar cel geëist tegen de Hilversummer die ervan wordt verdacht vorig jaar augustus een explosie te hebben veroorzaakt bij een pand aan de Leidsestraat in Amsterdam.

Bij de explosie, op de vroege ochtend van 9 augustus, raakte vooral het pand van een steak- en pizzazaak flink beschadigd. Van de glazen deuren was bijna niets meer over.

Twee schoonmakers die op dat moment in het pand aanwezig waren, raakten lichtgewond. De politie zette een deel van de straat af. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie assisteerde bij het onderzoek.

Met behulp van een omstander werden twee verdachten aangehouden. Een 19-jarige Amsterdammer en een 20-jarige Hilversummer. Op camerabeelden is te zien dat beide verdachten richting het restaurant lopen. De 19-jarige man plakt een poster met een bedreigende tekst op het pand, terwijl de Hilversummer het explosief tot ontploffing bracht.

'Gerichte aanslag'

Volgens de officier van justitie gaat het niet om 'gewone brandstichting of een uit de hand gelopen fikkiestoken: "Hier is sprake van een geplande weloverwogen en gerichte aanslag. Het gaat hier om criminele samenwerking tussen meerdere personen. Het gaat om doelbewust intimideren en angst en vrees aanjagen waarbij collateral damage voor lief wordt genomen.”

De uitspraak in de zaak tegen de Hilversummer is op 27 februari. De zaak tegen de Amsterdammer is uitgesteld.