Gewonde na schietpartij in IJmuiden, politie zoekt dader

Bij een schietpartij aan de Kromme Mijdrechtstraat in IJmuiden is vanavond een gewonde gevallen. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Naar de dader wordt nog gezocht.

Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is.

Een bewoner uit de straat laat aan NH weten dat er veel politie aanwezig is. "Maar zelf heb ik niets van de schietpartij gehoord", zegt hij.

Regen van geweldsincidenten

IJmuiden wordt al langer geteisterd door geweldsincidenten. De afgelopen maanden vonden er zeker dertig geweldsincidenten met wapens of explosieven plaats. Dit was voor de burgemeester genoeg reden om bijna heel IJmuiden aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied.

Met deze maatregel krijgt de politie meer bevoegdheden, zo kan iedereen in dat gebied gefouilleerd worden op wapens, vuurwerk en explosieven. De maatregelen duurt tot 1 augustus.

Schoten in woning

Het is niet de eerste keer dat er geschoten wordt in de Kromme Mijdrechtstraat. In de nacht van 26 op 27 oktober 2022 werd een woning in die straat beschoten. Buurtbewoners hoorden meerdere knallen.

Een week later werd de woning op last van de burgemeester gesloten. De schoten werden met een volautomatisch vuurwapen afgevuurd.