Plan om appjes te verwijderen kost Purmerendse wethouder Rotgans zijn baan

Wethouder Harry Rotgans van de gemeente Purmerend stapt op nadat afgelopen week bekend werd dat hij de wet wilde omzeilen. In een mailwisseling met een directeur van het Rijk zei hij van plan te zijn om appverkeer tussen de twee te verwijderen. Rotgans zegt in een brief aan de gemeenteraad dat de discussie rondom hem en dit schandaal zijn functioneren als wethouder in de weg zal staan. "Met pijn in mijn hart, maar met net zoveel overtuiging dien ik via deze brief mijn ontslag in."

Wethouder Harry Rotgans - Foto: NH

Gisteren vroegen alle 37 raadsleden al een extra debat aan over het functioneren van de wethouder, maar die kiest er nu dus voor om op te stappen.

De aanleiding Op 30 november afgelopen jaar wordt duidelijk dat het Rijk niet wil meebetalen aan de opvang van 500 tot 1.500 Oekraïense vluchtelingen in Purmerend. De ingediende businesscase van de gemeente wordt afgewezen. Commissielid Marcel Tang (PVV) vraagt Rotgans op 6 december om meer informatie rond die afwijzing. Eén van de vragen is of de wethouder alle correspondentie tussen hem en het Rijk openbaar wil maken. In de documenten die openbaar zijn gemaakt is op pagina 8 het volgende te lezen: "Gelet op de WOO (Wet open overheid, red.) verwijder ik onze appwisseling aan het eind van de avond. Laat s.v.p. even weten als je dit gelezen hebt". Nog geen uur later krijgt hij reactie. Onderaan de mail is te lezen: "PS, mijn richtlijnen staan verwijdering mails overigens niet toe."

Het verwijderen van inhoudelijke appjes door bestuurders en politici ligt zeer gevoelig. Hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga van de Rijksuniversiteit Groningen was afgelopen vrijdag duidelijk tegenover NH op de vraag of het mag: "Nee. Als je weet dat die dingen openbaar gemaakt moeten worden, dan moet je niet afspreken dat je het appverkeer gaat wissen. Dat mag niet. Dan ontduik je de WOO en handel je in strijd met de wet. Zo simpel is het." Spijt was niet genoeg Rotgans verklaarde in een memo naar de raad spijt te hebben en nooit iets gewist te hebben, maar voor veel gemeenteraadsleden was alleen al de intentie van de wethouder om de wet te omzeilen genoeg om zijn aftreden te eisen. "Zoals ik eerder heb aangegeven is voor mij een integer en transparant bestuur één van de vaste en belangrijke fundamenten van het functioneren van ons democratisch bestuur. Dat mag niet ter discussie staan", schrijft Rotgans in zijn ontslagbrief. "Ondanks de politieke tegenstellingen die er natuurlijk moeten zijn in een gezonde democratie, zijn de persoonlijke verhoudingen steeds goed geweest." Met het aftreden van Rotgans blijven er een aantal onbeantwoorde vragen liggen, bijvoorbeeld of het verwijderen van appjes om de WOO te ontwijken een 'gewone' praktijk is of was onder Purmerendse bestuursleden. Het is nog niet duidelijk of de aangevraagde raadsvergadering nog doorgaat nu Rotgans is opgestapt. De portefeuille van de wethouder wordt voorlopig waargenomen door de andere wethouders.

Foto: NH