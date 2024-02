Amsterdamse wethouder bezorgd over grote leegloop van medewerkers op Calandlyceum

Onderwijswethouder Marjolein Moorman (PvdA) neemt de zorgen over de leegloop van medewerkers van het Calandlyceum serieus. De leegloop vond vorige zomer plaats door de angstcultuur die daar heerst onder de nieuw aangestelde directeur, zoals NH en AT5 eind vorige maand berichtten. "Onderwijs in dat stadsdeel is heel waardevol, dus we zijn in gesprek met de bestuurder", aldus Moorman tijdens de commissievergadering Onderwijs.

Afgelopen zomer legden docenten en andere medewerkers van het Calandlyceum in Nieuw-West massaal hun werk neer en vertrokken met tientallen tegelijk. “Het is intimideren, schreeuwen, vloeken, schelden en bedreigen", zo omschrijft een oud-medewerker van de school het beleid van de directeur die sinds 2023 aangesteld is.

Het grote vertrek van medewerkers komt namelijk, blijkt uit anonieme gesprekken van NH en AT5 met (oud-)medewerkers, door het beleid dat de directie voert. Dezelfde directeur staat aan het roer op Lumion, een andere grote middelbare school in Nieuw-West. Ook daar blijkt eenzelfde soort cultuur te heersen een aantal jaren eerder. Daarbij zijn de slagingspercentages op Lumion sinds die signalen behoorlijk gedaald.

Negatief gevolg voor leerlingen

Denk-raadslid Anouar Yacoubi agendeerde de kwestie tijdens de raadscommissie Onderwijs. "De fractie van Denk maakt zich enorme zorgen over deze ontwikkelingen en de gevolgen voor de leerlingen", schrijft Yacoubi. Hij vroeg de wethouder wat de concrete stappen zijn die het college onderneemt na de berichten.

Moorman: "Ik begrijp de zorgen die heier spelen en het is niet goed om te lezen. En om die reden zijn er gesprekken met bestuursvoorzitter Van Biemen." Forum voor Democratie-lid Bilgin stipt de reactie van stichting Progresso aan. De directeur is na successen op Lumion ook aangesteld op het Calandlyceum. Volgens hem laten de slagingspercentages niets zien van die successen.

De Onderwijsinspectie stelde eerder deze maand het Calandlyceum onder toezicht na een onvoldoende beoordeling van de onderwijskwaliteit. De wethouder benadrukte dat de gemeente geen rol heeft in de processen en herstelopdrachten tussen de school en de inspectie. "Maar we houden contact met de school, want juist in een stadsdeel als Nieuw-West vervult onderwijs een belangrijke functie." Dit soort oordelen zorgen volgens haar voor onrust, maar de bestuurder boven de school heeft de wethouder verzekerd dat de school de goede kant op gaat.