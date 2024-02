Waardse buurtbus 'Hugohopper' rijdt straks ook op Langedijker grond

Langedijkers kunnen straks ook gebruik maken van de Hugohopper. De buurtbus in Heerhugowaard gaat volgende maand rijden richting Sint Pancras.

Naast de vier al bestaande lijnen komt er dus een vijfde lijn: de gele lijn. Die rijdt van het gemeentehuis in Heerhugowaard en via het oogcentrum, winkelcentrum Broekerveiling in Broek op Langedijk, het Havenplein naar Sint Pancras en weer terug.

De vervoersorganisatie laat aan mediapartner Streekstad Centraal weten dat er vanuit Sint Pancras veel vraag was naar de buurtbus. Om die reden werd de lijn uitgebreid. De Hugohopper bestaat sinds augustus 2010.