Honderden bewoners verzorgingshuis gedupeerd door autobranden; ouderen missen activiteiten

Door de brand vannacht waardoor meerdere voertuigen totaal verwoest zijn, kunnen activiteiten van de verzorgingstehuizen Pennemes en het Mennistenerf in Zaandam voorlopig niet doorgaan. Hierdoor zijn zo'n 400 bewoners gedupeerd. Medewerkers van de zorgcentra vermoeden dat het vuur is aangestoken.

"Er worden grofweg vierhonderd mensen met die busjes naar hun dagbesteding of het zwembad gebracht", vertelt woordvoerder Rutger de Graaf over de autobranden. De bewoners en medewerkers zijn volgens hem enorm geschrokken.

Met een flinke knal en veel vuur werd vannacht duidelijk dat er iets mis was bij zorginstelling Mennistenerf in Zaandam. Rond 3.30 uur stonden twee voertuigen in lichterlaaie. Onder andere een invalidebus van de zorginstelling is totaal verwoest.

"Ze hebben aanmaakblokjes op de banden gelegd", zegt De Graaf over het incident. De woordvoerder zegt dat het een beproefde methode is en dat er dan ook gedacht wordt aan een pyromaan. "In onze wijk, Zaandam Zuid, zijn meer auto's in de fik gestoken het afgelopen jaar."

Niet persoonlijk

Naast de bussen waarmee de bewoners naar de activiteiten worden vervoerd, is ook de auto van een medewerker in vlammen opgegaan. "We houden ons er maar aan vast dat het niet persoonlijk is", denkt De Graaf. Maar helemaal gerust zijn de zorgmedewerkers er niet op.

Nu de bussen niet gebruikt kunnen worden, zijn veel bewoners de dupe. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe lang de instellingen zonder vervoer zitten.