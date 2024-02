Zenuwen over huurverhoging strandhuisjes Wijk aan Zee; het moet geen yuppenstrand worden

De huur van de familiestrandhuisjes in Wijk aan Zee dreigt honderden euro's hoger te worden. De gemeente wil de huur marktconform maken. Een onderzoeksbureau komt met een voorstel: bijna 700 euro erbij. Maar dat gaat er bij de strandhuisjeseigenaren niet in.

Foto: NH Media

Strandhuisjeseigenaren betalen jaarlijks een bedrag aan hun exploitant, een all-inclusive vergoeding voor onder andere service en huur. Hierin is ook de kale huur voor de grond van de gemeente opgenomen, maar die kale huur zal naar alle waarschijnlijkheid flink stijgen, wat strandhuisjeseigenaren honderden euro's extra kan gaan kosten. En dus maken de huisjeseigenaren zich zorgen. "Straks heb je hier alleen nog rijke yuppen, die alleen met mooi weer komen," zegt één van hen. Dit terwijl Wijk aan Zee juist bekend staat als het 'familiestrand'.

Buitensporige verhoging Waar de kale huur voorheen 269 euro was, zou dat na indexatie 950 euro worden. "Een buitensporige verhoging," vindt ook strandhuisjesexploitant Jeroen van Son. "In de huurovereenkomst die wij met de gemeente hebben, staat dat ze op ieder moment een taxatie mogen laten uitvoeren. Een herijking van de grond is begrijpelijk, maar een verhoging van deze omvang bestrijd ik aan alle kanten."

Het bedrag van 950 euro komt niet zomaar uit de lucht vallen. De gemeente heeft een onderzoeksbureau ingehuurd, dat de huurprijzen in Wijk aan Zee heeft vergeleken met die in omliggende gebieden. Maar volgens Van Son heeft het onderzoeksbureau aardig wat steekjes laten vallen. Zo zouden volgens hem belangrijke gegevens niet kloppen en is Wijk aan Zee niet vergeleken met buurtgemeente Heemskerk.

Motie Verschillende politieke partijen hebben een motie ingediend om het onderzoek uit 2022 te herzien, met als doel Wijk aan Zee als familiestrand te behouden. De motie is unaniem aangenomen en momenteel zijn de strandexploitanten in gesprek met de gemeente om het bedrag terug te dringen. Van Son is optimistisch over mogelijke verbeteringen. "Ik verwacht niet dat het college vasthoudt aan dit bedrag, maar het is nog niet zo eenvoudig om het aan te passen. Er zal waarschijnlijk opnieuw een taxatie moeten worden uitgevoerd."

Verhoging dit jaar Ondanks de onduidelijkheid over de huurprijs kunnen strandhuisjeseigenaren dit jaar een eerste verhoging van 227 euro verwachten, een derde van de totale verhoging uit het onderzoek. Van Son legt uit: "Het oorspronkelijke plan was om de verhoging in drie jaar door te voeren, met elk jaar een toevoeging van 227 euro, totdat de 'nieuwe prijs' is bereikt. Op dit moment passen wij de eerste verhoging toe. Als de uitspraak verandert, zullen we het bedrag verrekenen."