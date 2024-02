De Peiling: Valentijnsdag is een commercieel feest

Had jij vanochtend ook moeite om de deur te openen omdat er zoveel valentijnspost op de gang lag? Of vroeg je je af hoe en wanneer je nou eens eindelijk die ware liefde tegen gaat komen? Valentijnsdag is DE dag om de liefde te vieren. Wat vind jij? Is het de meest romantische dag van het jaar? Of ben je het eens met onze stelling: Valentijnsdag is een commercieel feest.