Ruben Spaargaren kruipt uit diep dal en durft weer te dromen van Paralympische medaille

Een paar maanden terug hing de rolstoeltenniscarrière van Ruben Spaargaren aan een zijden draadje. In oktober kreeg de 24-jarige Aalsmeerder een bloeding in zijn rug, waardoor het de vraag was of hij ooit op de tennisbaan terug zou keren. Afgelopen week is tijdens het ATP-toernooi in Rotterdam het optimisme helemaal terug: "Gelukkig heeft mijn lichaam alles toegelaten."

Op de trainingsbanen in Ahoy schitteren mondiale tennissterren als Grigor Dimitrov en Holger Rune. Enkele meters verder is de baan waar rolstoeltennisser Ruben Spaargaren aan een fanatieke oefensessie bezig is. Samen met zijn coach Michael van den Berg wordt de basis gelegd voor dit jaar: "Het kan toch nog een heel mooi jaar voor Ruben worden. Hij werkt zo verschrikkelijk hard", aldus Van den Berg.

Paralympische ambities

Komende zomer staan in Parijs de Paralympische Spelen op het programma. Spaargaren legt zichzelf geen druk op, maar is toch nieuwsgierig naar wat hij kan bereiken: "Ik denk dat ik de week van tevoren toch stiekem over medailles na ga denken", lacht de optimistische rolstoeltennisser. Zijn coach voegt er aan toe dat een medaille over vier jaar bij de volgende Paralympische spelen realistischer is: "Dit jaar komt, denk ik, nog wat te vroeg, maar wie weet", zegt de coach.

Nummer één

Spaargaren raakte op zijn elfde gehandicapt, eveneens door een bloeding. Toen hij het wheelchair tennissen ontdekte, ging hij snel omhoog op de wereldranglijst. Inmiddels is hij de nummer één van Nederland. Vorig jaar veroverde hij de Europese titel. Het volgende doel is duidelijk: "Ik wil de beste van de wereld worden. Dit jaar lukt het misschien nog niet met alles wat ik heb meegemaakt, maar ik ga dat zeker bereiken."

In Rotterdam bereikte Spaargaren de kwartfinales.