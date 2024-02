Ruïnekerk al 450 jaar geruïneerd, toch is dat reden voor een feestje

Komende week is het icoon van Bergen, de Ruïnekerk, 450 jaar lang een ruïne. Dat gaat niet ongemerkt voorbij: zondag worden er verschillende activiteiten georganiseerd in en rondom de beeldbepalende kerk. Joost Bergsma (79) is een van de vrijwilligers die helpt tijdens deze dag, en zich al jaren bekommert om alles in en om de kerk.

Joost Bergsma, vrijwilliger bij de Ruïnekerk in Bergen - Foto: NH Media/Isabel van Avezaath

Het is inmiddels alweer bijna 30 jaar geleden dat Joost Bergsma vrijwilliger werd bij de Ruïnekerk in Bergen. Doordat zijn vrouw altijd al hielp bij de kerk, is hij er als het ware ingerold. Bijna dagelijks loopt hij met trots in 'zijn' Ruïnekerk in Bergen rond. Joost loopt de grote zaal van de kerk in. De hoge wit gestuukte muren zorgen ervoor dat de ruimte nog groter lijkt dan hij in werkelijkheid is. Het ronde plafond bestaat uit houten planken die door beschilderde palen ondersteund worden. Onder elke paal hangt een 'fratskop'. Fratskoppen zijn bakstenen hoofdjes met elk een bepaalde betekenis die te maken heeft met vrijheid, vertrouwen en liefde. "De middelste drie koppen die je ziet hangen hebben inderdaad die betekenis, de rest hangt er meer met de boodschap dat men het leven niet allemaal zo serieus moet nemen en ook een beetje moet genieten", vertelt Joost Bergsma lachend. Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Ruïnekerk Bergen 2024 - Foto: NH Media/Isabel van Avezaath

Aan het plafond hangen grote gouden kroonluchters. "Vroeger gebruikten we echt kaarsen, tegenwoordig is dat allemaal elektrisch geregeld", vertelt Joost. Zelf vindt hij het wel jammer dat het echte authentieke gevoel van de kroonluchter met kaarsen weg is. "Je mist zo de sfeer die je voorheen had door de echte kaarsen, maar het is natuurlijk wel veel makkelijker zo." Door de jaren heen is er een hoop veranderd aan de kerk. "De kerk is verschillende malen gerestaureerd en verbouwd", begint Bergsma, "allereerst werd het koor herbouwd. Dat was zo rond 1594 klaar, vandaar ook het jaartal op de balk boven de spreekstoel in de hoek". In de periode 1955-1961 werd de kerk opnieuw gerestaureerd. "Veel mensen valt het op dat op de kerkgevel het jaartal 1958 hangt, maar dat komt omdat dat deel van de kerk dus veel later bijgebouwd is." Tekst gaat verder

Geschiedenis Voordat de Ruïnekerk werd verwoest, was het een bekend bedevaartsoord dat veel pelgrims trok. Er zou zich namelijk een wonder hebben voorgedaan. In de kerk zou zeewater veranderd zijn in het geronnen bloed van Christus, het Mirakel van Bergen. Op 21 februari 1574 is de Ruïnekerk in Bergen geplunderd en afgebrand door Geuzen. Deze groep opstandelingen kwamen tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) in verzet omdat ze het niet eens waren met de Spaanse koning Filips II en zijn geloofsvervolging. Tijdens deze opstand is een groot deel van de kerk, waaronder de toren, verloren gegaan. Na de reformatie werd de Ruïnekerk in gebruik genomen als protestantse kerk.

De zaal is gevuld met allemaal stoelen met oranje kussentjes. Aan de zijkanten van de zaal staan houten blokken, zogenoemde 'herenbanken' waar ook in gezeten kan worden. "Hier zorg ik er dus voor dat er voldoende stoelen staan voor de evenementen of de diensten die er plaatsvinden", legt Joost Bergsma uit. Tegenwoordig wordt de kerk niet meer alleen als kerk gebruikt, ook concerten en andere evenementen vinden er plaats. Joost loopt richting de trap aan de linkerkant van de zaal. Een verdieping hoger komt hij uit bij het balkon met het groengouden orgel. "Hij staat nu automatisch ingesteld, dat hij om het kwartier speelt", vertelt Joost. "Tijdens diensten op zondag is dat niet het geval." Aan de rechterkant van de kerk, helemaal bovenin, valt een houten deurtje met zwarte scharnieren op. Joost Bergsma wijst ernaar. "Dat werd vroeger gebruikt als een soort van kluis om waardevolle spullen veilig te bewaren voor de mogelijke vijand", legt hij uit. Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Joost Bergsma is erg trots dat hij al jaren mag werken in de kerk. "Ik vind het leuk werk om te doen", vertelt hij. "Als je na een evenement of dienst te horen krijgt dat alles weer goed verlopen is, geeft mij dat een goed gevoel." Hij kijkt uit naar zondag wanneer het ruïneren van de Ruïnekerk wordt gevierd. Van half twee tot een uur of vijf opent de kerk haar deuren voor bezoekers. Ondanks de heftige geschiedenis van de kerk wordt het volgens Joost een mooie dag. "Ik denk dat het een feestelijke dag gaat worden door alle activiteiten en rondleidingen die gepland zijn in en rondom de kerk."

De oude Petrus en Paulus kerk, verwoest op 21 februari 1574 - Foto: Collectie Regionaal Archief Alkmaar