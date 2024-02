Zaanse klokken uit 1675-1750 gezocht voor boek over typische streekproducten

Met een oorverdovend getik op de achtergrond laat de directeur Hans van den Ende van Museum Zaanse Tijd in Zaandijk op NH Radio weten dat ze de verhalen van de Zaanse klokken in kaart willen brengen. Zo'n slingerklok vertelt volgens de directeur iets over de eerste eigenaar: "Het moest een conservation piece zijn."

Voor sommige mensen is het geluid van tikkende klokken zenuwslopend, maar voor de directeur Hans van den Ende van Museum Zaanse Tijd is het juist rustgevend. "Als ik hier 's ochtends binnenkom in het museum, is het eerste wat ik doe een paar klokken aanzetten zodat ze weer gaan tikken."

Kostbaar

De Zaanse slingerklokken zijn volgens de directeur 'een heel typisch streekproduct'. "Zeker van de duurdere klokken kon je een huis van kopen", legt Van den Ende uit. De klokken vertellen volgens hem een verhaal.

Van den Ende: "De meeste vertellen iets over het werk of de hobby van eerste eigenaar. Dat moest een conservation piece zijn. Er was nog geen internet. Nog geen televisie. Zelfs geen radio. Daar moest je iets over kunnen vertellen."

Zaanse ambacht

Er zijn waarschijnlijk zo'n 3.000 klokken in omloop. "We hebben er 2.000 gevonden." Op dit moment is het museum bezig met boekonderzoek en willen ze de klokken die rond 1675 tot 1750 zijn gemaakt in kaart brengen.

Dat er geen duizenden klokken in omloop zijn, komt door de ambacht. "Je moet bedenken dat ze allemaal met de hand zijn gemaakt", legt Van der Ende uit. Hij vervolgt: "Het gereedschap moest de klokkenmaker eerst maken. Eer je zo'n klok kon maken, ben je een paar jaar in de leer."