De Peiling: verbied telefoons in openbare ruimtes

Inwoners van het Franse dorp Seine-Port mogen sinds deze maand hun mobieltje niet meer gebruiken in winkels, voor scholen, in parken en andere publieke ruimtes. Volgens de burgemeester helpt deze maatregel tegen het overmatig schermgebruik van kinderen en is het goed voor de gezondheid van de inwoners. Moeten we deze regel in Nederland ook invoeren?

Een primeur in Frankrijk, een telefoonverbod op straat. In het Franse dorpje zie je niemand op straat berichtjes versturen, foto's maken of bellen. Volgens burgemeester Vincent Paul-Petit is de maatregel goed voor de gezondheid van de inwoners en helpt het ouders in hun strijd tegen overmatig schermgebruik van hun kinderen.

Een dorp of stad waar niemand op straat op de telefoon zit, vind je dat een goed idee en zou je dat ook wel willen zien in Nederland? Of vind je het grote onzin en kun je niet zonder je mobieltje?