Steeds meer jongeren nemen een bijbaan, behalve in Laren

Gooise jongeren hebben veel minder vaak een bijbaan dan leeftijdsgenoten in de rest van het land. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS. Dat is opvallend, want de groep vijftien tot vijfentwintigjarigen met een bijbaan is landelijk juist hoger dan ooit. Vooral Larense jongeren werken amper, het percentage ligt het laagst van heel Noord-Holland.