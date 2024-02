Halsema sluit woning Stadionweg na vondst vuurwapens en 115 kilo hennep

Een woning aan de Stadionweg is op last van burgemeester Femke Halsema voor de duur van drie maanden gesloten. Bij een doorzoeking werden in de woning handelshoeveelheden drugs aangetroffen, als ook contant geld en vuurwapens.

De politie trof bij de doorzoeking vorige maand 115 kilo henneptoppen aan. Ook werden naast twee vuurwapens en zestien patronen, ook 2500 euro cash, een vacumeermachine en een geldtelmachine gevonden.

Ten tijde van de doorzoeking lag er iemand in bed. Ook zijn er persoonlijke spullen van mannen in de woning aangetroffen. De politie concludeert dan ook dat de woning feitelijk werd bewoond. Verder werd bij de woning een man staande gehouden die diverse spullen ter installatie van hennepkwekerijen in zijn voertuig had liggen.

"De aanwezigheid van drugs kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast, brandgevaar, ripdeals, inbraak en de aantrekkingskracht van de berging op criminele activiteiten", aldus de gemeente. "Daarnaast kan de aanwezigheid van wapens leiden tot ernstige geweldsincidenten. Om de openbare orde onmiddellijk en blijvend te herstellen is de woning per direct voor drie maanden gesloten."