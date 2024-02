Op een oude fiets: gehaktbal nieuw op de kaart van eerste strandpaviljoen Callantsoog

Callantsooger Piet Vos wilde het toerisme naar zijn dorp halen en bouwde er in de jaren '30 het eerste hotel. De gasten, die kwamen natuurlijk voor het strand. Samen met dorpsgenoot Piet de Haan begon Vos al snel een strandbedrijf, dat bestond uit een tiental houten palen, wat schotten en enkele tafels met stoeltjes. Het eerste strandpaviljoen van Nederland was een feit.

Het strand van Callantsoog in 1971 - Foto: afbeelding Regionaal Archief Alkmaar

Vos staat er met grote letters boven de entree van het strandpaviljoen. Ruim 90 jaar nadat Piet Vos ermee begon, wordt het nog steeds gerund door zijn familie. Conservator Jesse heeft er afgesproken met Frits Vos. Hij is een kleinzoon van de oprichter en staat ons op te wachten onder een strakblauwe lucht. Na zijn opa nam de vader van Frits het paviljoen over en nog weer later een broer van Frits. Nu is het zijn neef die de boel runt, maar zelf komt Frits er ook nog altijd ongeveer dagelijks voor een kop koffie. Zijn hele jeugd bracht hij door op het strand. "Mijn grootvader en Piet de Haan begonnen in 1933 en hielden het vol tot 1956", vertelt Frits. "Toen waren ze het wel zat omdat ze aan het einde van het seizoen ieder 45 gulden hadden. En daar hadden ze dan de hele zomer voor gewerkt. Maar ja, met zo'n omzet wilde niemand het kopen en toen zei mijn vader 'dan neem ik het over'." (Tekst loopt door onder de foto)

Paviljoen Vos - Foto: Regionaal Archief Alkmaar

Vanaf de zomer van 1957 woonde Frits samen met zijn ouders en twee broers op het strand. Zijn vader had een stuk aan het paviljoen bijgebouwd waar het gezin kon wonen. "Wat nu het toiletgebouw is, daar sliepen mijn broers en ik in stapelbedden", wijst Frits. Zijn jeugd brengt hij door op het strand. "Dat was heerlijk, wij hadden een heel vrij leven. Er was ook altijd wat te beleven. Mijn vader organiseerde ook van alles. Van schatgraven tot dansavonden op het strand. En toen ik een jaar of 16 was, maakten we kampvuren en dan lagen we soms pas om 4 uur in bed. Maar dan maakte mijn vader ons 's morgens vroeg wel wakker, want het strand moest schoon. 'Bij nacht een man, bij dag een man', zei hij dan." (Tekst loopt door onder de foto)

In de jaren '30: het eerste etablissement op het strand - Foto: afbeelding: Regionaal Archief Alkmaar

Legendarisch zijn de ansichtkaarten die Jacob Vos ieder jaar zelf maakte of liet maken. Frits bladert door de plakboeken. "Aan de hand van de kaarten kun je zien wat voor zomer het was. Of de zon scheen, of regende. Er waren zelfs mensen die ze verzamelden." Een menukaart uit 1946 zit ook in het boek. Bal gehakt 0,70 cent is er met de hand bijgeschreven. "Die was dan zeker nieuw op de kaart die zomer", grapt Frits. Een van de laatste ansichtkaarten is een foto van zijn vader. Languit in een strandstoel. "Na zestig jaar strandstoelen verhuren, ging hij er zelf van genieten."

Strandleven in Callantsoog - NH Nieuws