Meerdere auto's in brand gestoken nabij zorginstelling, invalidebus verwoest

Met een flinke knal en veel uur werd vannacht duidelijk dat er iets mis was voor zorginstelling Mennistenerf in Zaandam. Rond half 4 stonden twee voertuigen in lichterlaaie. Onder andere een invalidebus van de zorginstelling is totaal verwoest.

Twee voertuigen totaal verwoest door brand - Foto: NH / Tom van Midden

Voorbijgangers reageren geschokt en vol onbegrip op de brand. "Achterlijke idioten", zegt er één kijkend naar de uitgebrande bus. Naast de voertuigen is ook een lantaarnpaal gesmolten. Volgens de politiewoordvoerder was er sprake van rookontwikkeling en omdat er veel oudere mensen in het naastgelegen gebouw wonen, zijn er gelijk metingen gedaan. Er bleek geen evacuatie nodig. Op dit moment doet de politie buurtonderzoek en worden de camerabeelden bekeken. Het is nog niet duidelijk waarom de voertuigen zijn uitgebrand en of er opzet in het spel is.