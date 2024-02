Dader filmde zelf gijzeling Apple Store: zo heftig ging het er aan toe

De man die bijna twee jaar geleden een gijzeling pleegde, heeft zijn daad gefilmd met een bodycam. In de documentaire 'De Gijzeling in de Apple Store' zijn deze beelden te zien. De documentaire, gemaakt door Roos Gerritsen, wordt op 22 februari om 20.00 uur uitgezonden op AT5 en is dan ook te streamen op Videoland.

AT5 kreeg de beschikking over uren film van gijzelnemer Abdel A. Daardoor werd tot in detail duidelijk hoe de gijzeling verliep. In een filmpje dat vandaag naar buiten is gebracht kun je al een paar fragmenten zien.

De beelden zijn een belangrijk onderdeel van de anderhalf uur durende documentaire, waarin diverse betrokkenen aan het woord komen.

Abdel A. liep op 22 februari 2022 zwaarbewapend de Apple Store in. Hij gijzelde een man, maar daarnaast zaten er nog veel mensen vast en verstopt in het gebouw. Hij eiste 200 miljoen aan crypto De gijzeling leidde tot massale inzet van politie. Een groot gebied rond het Leidseplein werd afgesloten. Abdel A. overleefde de gijzeling, die vijf uur duurde, uiteindelijk niet. Toen hij het op een lopen zette, wist een agent van de Dienst Speciale Interventies (DSI) de gijzelnemer aan te rijden.

Naast de bodycambeelden is er nog ander bijzonder materiaal in de documentaire verwerkt. Daarover later meer.