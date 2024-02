Dolenthousiaste Telstar-fans zorgen in NH Sport voor vrolijke noot

De binnenkort bij AZ vertrekkende directeur Robert Eenhoorn is de start van NH Sport. Ook komt de voetbalclub uit Velsen-Zuid deze week ruim aan bod. De Telstar-fans verklaren de recente jubelstemming bij hun club. Verder ook korfbal en hardlopen in deze uitzending.

De kleurenderby in het korfbal is de strijd tussen Blauw-Wit en Groen Geel. De twee Noord-Hollandse teams namen het dit weekend tegen elkaar op in Amsterdam-West. Een samenvatting van dit duel zie je in NH Sport.

Groet uit Schoorl Run

Tot slot volgen we de twee atleten Lucas Nieuweboer en Filmon Tesfu tijdens de Groet uit Schoorl Run. Zij zijn bezig aan een zeer sterk seizoen en hopen mee te doen om de prijzen in Schoorl.





NH Sport zie je elke maandag om 17.10 uur op tv. Daarna wordt de uitzending elk halfuur herhaald.