Bejaarde Hilversummer (94) ontvoerd, oplettende buren slaan alarm

Een 94-jarige man uit Hilversum op een scootmobiel is gistermiddag aangereden in de omgeving van Utrecht en vervolgens ontvoerd naar Hilversum. De man werd onder druk gezet om zijn pinpas af te geven. De politie heeft drie verdachten aangehouden.

Het hoogbejaarde slachtoffer was gistermiddag op zijn scootmobiel onderweg naar Utrecht. In de buurt van Utrecht werd hij aangereden door een kleine, blauwe auto. Een vrouw en twee mannen dwongen de oudere man om richting zijn huis te rijden, zodat hij zijn pinpas kon afgeven.

Onder dwang heeft het slachtoffer zijn pinpas en pincode gegeven. Vervolgens moest de hoogbejaarde man mee in de blauwe auto van de verdachten, waarna ze met zijn vieren naar Utrecht zijn gereden. Daar werd meerdere keren geprobeerd om geld te pinnen met de bankpas van het slachtoffer.

Aanhoudingen

Oplettende buren zagen de oudere man in de auto stappen met zijn pinpas in zijn hand en voelden dat er iets niet in de haak was. De buurtbewoners belden de politie en gaven het kenteken van het blauwe voertuig door. Hierdoor kon de auto met daarin de drie verdachten snel worden gevonden. Het drietal werd rond 19.00 uur aangehouden. Het gaat om een 23-jarige vrouw uit Den Dolder (in de provincie Utrecht), een 20-jarige man uit Den Haag en een 30-jarige man uit Utrecht.

Mensen die meer informatie hebben over de ontvoering wordt gevraagd contact opgenomen met de politie.