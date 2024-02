Atleten Filmon Tesfu en Lucas Nieuweboer strijden om goud op NK 10 kilometer

Filmon Tesfu stond zondag als één van de favorieten aan de start op het NK 10 kilometer in Schoorl. "Als ik een medaille haal ben ik blij", aldus de atleet uit Den Helder. Eén van de outsiders was de in Heemstede geboren en getogen Lucas Nieuweboer. "Ik hoop een persoonlijk record te lopen te lopen en het podium te halen", vertelde Nieuweboer voor de start.

Lucas Nieuweboer en Filmon Tesfu behoorden tot de favorieten bij het NK 10 kilometer - NH Nieuws

Tesfu was dit jaar al razendsnel op de 10 kilometer. In het Spaanse Valencia liep hij een tijd van 28 minuten en 12 seconden. Dat was slechts vier seconden verwijderd van het Nederlandse record van 28:08. Omdat de winnaar van vorig jaar, Khalid Choukoud, dit jaar afwezig was, waren Filmon Tesfu en Richard Douma op voorhand de grote favorieten voor de eindzege.

"Mijn concurrenten wisten al wie ik was, maar om je heen valt het op. Gisteren tijdens het inlopen hier werd ik herkend" atleet Lucas Nieuweboer

Nieuweboer won op 14 januari van dit jaar de halve marathon van Egmond. Voor het eerst in achttien jaar was er toen een Nederlandse winnaar. "Ik sta nu meer in de picture. Mijn concurrenten wisten al wie ik was, maar om je heen valt het op. Gisteren tijdens het inlopen hier werd ik herkend", vertelt Nieuweboer.

NH Sport was zondag in de Schoorl aanwezig en maakte de bovenstaande video-reportage.