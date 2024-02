51-jarige automobilist belandt onder vrachtwagen op Hoofdweg in Abbenes

Een 51-jarige man uit Kaag is vanmiddag met de bumper van zijn auto onder een vrachtwagen terechtgekomen. Dat gebeurde op de Hoofdweg in Abbenes. Brandweerlieden waren snel aanwezig om de bestuurder te bevrijden, maar de man kon zelf uit zijn auto komen.

De bumper van de auto is verpletterd en als gevolg van de botsing is de airbag uitgeklapt. Ambulancepersoneel controleerde de man. Volgens de politie was hij ongedeerd en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een woordvoerder laat weten dat er verder onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van het ongeluk.

Weg afgezet

Na het ongeluk is een stuk van de weg tussen Nieuw-Vennep en Buitenkaag afgezet. Automobilisten zijn via het fietspad over de Hoofdweg geleid. De auto van de bestuurder is weggesleept en inmiddels is de weg weer vrij.