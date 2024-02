Veel activiteiten in Hoornse bibliotheken rondom Dag van de Moedertaal

In het kader van de Dag van de Moedertaal op woensdag 21 februari organiseert De Bibliotheek Hoorn in de voorjaarsvakantie verschillende activiteiten voor de jeugd.

Op 21 februari is het de internationale Dag van de Moedertaal. Kinderen die hun moedertaal goed beheersen, leren de taal op school gemakkelijker, zegt Bibliotheek Hoorn in een persbericht.

Tijdens de voorjaarsvakantie is er veel aandacht voor taal. Op de Dag van de Moedertaal zelf, kunnen de kinderen een poster maken van hun mooiste woord. Dat kan in het Nederlands zijn, maar ook in een vreemde taal. Dit kan in Bibliotheek Risdam en Kersenboogerd, vanaf 13.30 uur. Op diezelfde dag wordt op alle vestigingen om 15.00 uur voorgelezen uit het boek ‘Tarari Tararera’ in de fantasietaal ‘Pirupu’.

Koba de Kip

Twee dagen eerder is Koba de Kip de hoofdpersoon van het poppentheater. De voorstelling voor peuters en kleuters is te zien op maandag 19 februari in Bibliotheek Kersenboogerd, op dinsdag 20 februari in Bibliotheek Risdam en op donderdag 22 februari in de Centrale Bibliotheek. Steeds om 14.15 uur. Tot slot is er op zaterdag 24 februari om 14.00 uur een CoderDojo. Hierbij kunnen kinderen tussen de 7 en 17 jaar op de computer leren programmeren