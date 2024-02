Seriedief meldt zich bij bloemenwinkel Heiloo na online klopjacht

De man die het afgelopen jaar meerdere keren bloemen stal uit de onbemande winkel van Holland Blumen Markt in Heiloo is terecht. Hij heeft zich gemeld bij medewerker Mariëlle Kouw, die bewakingsbeelden en zijn kenteken na de zoveelste beroving online zette. "Hij liet weten zich dood te schamen en gaat waarschijnlijk betalen."

De dief stal stelselmatig bloemen uit de onbemande winkel aan de straatkant, die dag en nacht open is. Al zijn diefstallen werden vastgelegd door de camera die er hangt.

Bij eerdere aangiftes zou de politie weinig tot niets hebben ondernomen. Mariëlle besloot zich daarom te wenden tot inwoners van Heiloo in de besloten Facebookgroep 'Je bent Heilooër als'. Daar plaatste ze een oproep met duidelijke beelden van de dader, zijn auto en kenteken.

Ook via NH/Streekstad Centraal werd de oproep afgelopen vrijdag gedeeld. Diezelfde dag heeft de man nog bloemen gestolen uit de winkel, vertelt ze vandaag tegen mediapartner Streekstad Centraal.

De lokale aandacht leverde een groot bereik op. "Zelfs mensen uit Italië hebben contact met ons opgenomen. We zijn nog gebeld door 112 Vandaag en Hart van Nederland, maar daar hebben we allemaal 'nee' op gezegd."

In gesprek met directeur

Wellicht zorgde alle aandacht er ook voor dat de man uiteindelijk besloot zich te melden. "Ook zijn partner heeft ons bericht, met een uitgebreide email. Hij is uitgenodigd om in gesprek te gaan, met ook de directeur erbij."

Er ligt inmiddels wel een aangifte van diefstal bij de politie. "Nu is het niet meer nodig, maar die kan je niet meer intrekken. Als er een aangifte ligt, ligt ie er." Maar wat Mariëlle betreft is de zaak nu gesloten. "Of je komt niet meer in onze winkel, of je betaalt gewoon. Ik ga ervan uit dat het straks gewoon 'case closed is'."