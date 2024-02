Steeds meer Blaricummers ruilen tassen vol met kleding met elkaar: dit is waarom

Grote tassen vol met kleding worden er door Blaricum gesleept, onderweg van eigenaar naar nieuwe eigenaar. Steeds meer Blaricummers doen mee aan de 'clothing loop', een duurzaam kledinginitiatief dat steeds meer aan terrein wint. En niet alleen in Blaricum, maar bijvoorbeeld ook al in Huizen waar zo'n 'loop' steeds groter wordt.

De gedachte achter de 'clothing loop' is heel simpel: je geeft een grote tas vol kleding die je niet meer draagt aan een ander en krijgt er zelf weer een tas voor terug.

Goed voor het milieu, beter voor je portemonnee, maar het gaat ook verder dan dat. "Het leuke van de clothing loop is dat je naast nieuwe kleding ook nieuwe mensen uit de buurt leert kennen, omdat de tassen zelf door de deelnemers worden doorgegeven", zegt Mila Boswijk, een van de drijvende krachten achter de Blaricumse loop. "Steeds meer huishoudens sluiten zich aan."

Besparen

Mila koopt zelf amper nog kleding in de winkel sinds ze steeds tassen ruilt. "Nieuwe kleding kopen is duur, maar nieuwe kleding maken is nog duurder", weet ze.

"Als je in een jaar tijd slechts zes artikelen minder koopt dan normaal, bespaar je ruim 40 kilo schadelijke uitstoot. Dit staat gelijk aan een autorit van Amsterdam naar Parijs."

Lapjestrui

Bijna alle tassen komen leeg terug bij Mila maar mochten er items niet helemaal aan de kwaliteitseisen voldoen of overblijven na de 'loop', worden deze niet in de prullenbak gegooid.

Daar worden nieuwe kledingstukken van gemaakt, om verspilling te voorkomen. "Laatst was er een prachtige lapjestrui gemaakt van overgebleven kleding, waar iemand nu heel blij mee rondloopt."