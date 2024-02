Noord-Holland aA nl Hoe een alledaagse sneaker na een kunstzinnige ingreep een tweede leven krijgt

Schoenontwerpers Jarah Stoop en Jelske Peterson wilden een zeer duurzame schoen ontwerpen. Bij de presentatie in Parijs werden de schoenen de hemel in geprezen, maar niemand wilde ze kopen. Maar nadat ze de zolen onder een paar oude sneakers plakten, stond de telefoon roodgloeiend.

Laatste hand aan de vernieuwde sneakers van Stoop en Petersen - Foto: NH Media

De twee schoenontwerpers voelen zich geen schoenmaker, maar in hun Amsterdamse atelier worden van oude afgedankte sneakers nieuwe hippe schoenen gemaakt. Dat gaat niet vanzelf, want het is ambachtelijk werk en kost veel bloed, zweet en tranen. Maar het eindresultaat levert een unieke schoen op. De moderne schoenmakers halen de zolen van de oude sneakers eraf en vervangen die door een door hun zelf ontworpen exemplaar. Hippe sportschoenen worden vermengd met klassieke leren zolen, wat een bijzonder effect geeft. In een aantal Aziatische landen, met name in Japan en Zuid-Korea, is het schoeisel geliefd. (Tekst gaat door onder de foto)

Ook de leren restjes van oude sneakers worden opnieuw gebruikt - Foto: NH Media

Handwerk Schoenen die te slecht zijn voor alleen een nieuwe zool, worden niet weggegooid. Alle stukjes bruikbaar leer worden losgepulkt en verwerkt in een soort lap van patchwork. Uiteindelijk worden deze weer als nieuw verkocht in de winkel. Met deze werkwijze zijn ook de lastig te repareren sneakers weer duurzaam en circulair geworden. Grondstoffen worden op deze manier vaker hergebruikt. Daar hangt wel een prijskaartje aan: "Het is handwerk en voor minder komen we niet uit", zo vertelt Jarah. De vernieuwde schoenen beginnen bij een prijs van 500 euro. "Het is niet een schoen die je zonder nadenken koopt", beseffen de schoenontwerpers. "Maar dan heb je wel een bijzondere schoen die weer te repareren is." (Tekst gaat door onder de foto)

Duncan van Norden op zoek naar het ei van Columbus. - Foto: NH Media

3D-gebreide sokken Duncan van Norden studeert aan het AMFI, de modeopleiding van de Hogeschool van Amsterdam. Hij is gek op schoenen en kent het werk van Peterson Stoop. Vol bewondering kijkt hij naar de modellen van de Amsterdamse schoenontwerpers. Ook hij denkt na over het hergebruik van oude schoenen. Maar hij vindt wel dat het betaalbaar moet blijven. Van Norden werkt al enige tijd aan een betaalbare oplossing die voor een brede groep bereikbaar is. Het ei van Columbus zit volgens Duncan in een speciale breimachine, waarvan er maar één in Nederland te vinden is. Gelukkig voor hem staat die wel bij het AMFI in Amsterdam. Met deze 3D-breitechniek maakt hij een soort sok die om de afgedankte sneaker geschoven wordt. Hiermee wordt als het ware een nieuwe 'huid' om de oude schoen gelegd en krijgt de schoen een tweede leven. (Tekst gaat door onder de foto)

Prototypes van de vernieuwde sneaker - Foto: NH Media

Schoenmaker blijf bij je...? Met deze aanpak krijgt de term 'schoenmaken' een nieuwe betekenis. De mogelijkheden zijn eindeloos, want de breimachine kan vele soorten draad verwerken en de ontwerpen zijn eindeloos. Voordeel is ook dat door automatisering de productie lokaal kan plaatsvinden. Duncan droomt er nu al van dat over de hele wereld schoensokken gemaakt worden in een lokale stijl naar keuze, maar voor het zover is moet het bestaande idee verder verbeterd worden tot een goed bruikbare schoen.