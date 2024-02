Financiële opsteker voor Noord-Holland Noord: 32,5 miljoen subsidie van het Rijk

De Westfriese Bedrijvengroep en haar partners uit de regio Noord-Holland Noord hebben afgelopen vrijdag een subsidie van 32,5 miljoen euro van de overheid gekregen. Dit bedrag is bedoeld om de regio aantrekkelijker te maken om in te wonen en werken. "Een mega-opsteker voor de regio", stelt een woordvoerder van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG).

De Westfriese Bedrijvengroep heeft in de afgelopen maanden nauw samengewerkt met collega's van de regio Westfriesland, Ondernemend Regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland en het onderwijs in Noord-Holland Noord. "Deze unieke samenwerking kwam samen in de Regio Deal", wordt uitgelegd.

Met de Regio Deals moeten de verschillen tussen de regio's in Nederland verkleind worden, en nemen de gelijke kansen op goed wonen, leven en werken toe. Afgelopen vrijdag heeft de overheid aan 22 regio's een subsidie toegewezen, goed voor een totaalbedrag van 384 miljoen euro. "In Noord-Holland Noord krijgen we de grootste bijdrage, een bedrag van 32,5 miljoen euro. Een mega-opsteker voor de regio", aldus de Westfriese Bedrijvengroep.

Het toegekende bedrag is met veel enthousiasme ontvangen in de regio, zoals in de gemeente Den Helder. "Met deze bijdrage gaan we aan de slag voor gelijke kansen op een goede woon-, werk- en leefomgeving", zegt wethouder Tessa Augustijn. "Niet alleen voor de ondernemers en inwoners in gemeente Den Helder, maar in de hele regio."

Inventarisatie van projecten

Voor welke projecten het toegekende subsidiebedrag gebruikt gaat worden, en hoeveel er per project beschikbaar komt, is nog niet bekend. Alle partijen gaan de komende maanden met elkaar om tafel voor een inventarisatie van alle projecten en initiatieven die worden ingediend.

Eerder werden er tijdens bijeenkomsten van de zogenaamde Road Show Regio Deal NH, op 6 februari in Medemblik en 8 februari in Schagen, al initiatieven ingediend. Komende woensdag is een volgende mogelijkheid in de Raadzaal van de gemeente Alkmaar. "Na deze bijeenkomst zullen concrete plannen worden gevormd, samen met de samenwerkingspartners", zegt WBG.