IJmondse Valentijnsdrukte komt op het laatste moment: "Dat heb je met mannen"

De etalages van IJmondse bloemenboetieks stralen weer als vanouds, want de dag van de liefde staat voor de deur. De rode roos voert al jaren de boventoon, en volgens bloemisten lijkt het erop dat deze romantische trend voorlopig niet zal verdwijnen. Hoe hard de roze gerbera's en rode dahlia's ook hun best doen...

Bloemist Rinus de Ruyter uit Heemskerk blijft zeker niet achter met Valentijnsdag. De etalage is rood met roze gekleurd, waarbij bloemen, kaarsen en verschillende vazen in de kleur van de liefde een grote rol spelen. Wel blijft in het ruime assortiment maar een artikel storm lopen: de rode roos.

Altijd hetzelfde

"Het is totaal niets nieuws," zegt bloemist Ellen de Ruyter. "Ieder jaar zijn het wéér de rode rozen. Mannen komen op het laatste moment. Er valt niet op in te spelen. We hebben hele mooie rode vazen, dus we hopen dat er iemand voor valt. Maar veel mannen komen ook maar één keer per jaar in de winkel."

Ook bij de Duinroos in Beverwijk is de rode roos ieder jaar weer nummer 1, vertelt bloemist Jacky. "Het is een wereldwijde hit hè. Kijk maar naar Amerika, daar zie je dat ook. Maar ja, een rode roos staat ook voor de liefde als je de betekenis opzoekt."