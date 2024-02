"Ik hoorde knallen en toen wist ik dat ik in de problemen zat" Chauffeur ontkent betrokkenheid

Nino H. uit Amsterdam hoefde alleen maar even naar Purmerend te rijden. Aangekomen vroeg zijn bijrijder even te wachten zodat hij; "Iemand kon laten schrikken". Vandaag laat de 21-jarige verdachte bij de rechtbank weten totaal verrast te zijn door de schietpartij en explosie die daarop volgde. Justitie verdenkt de Amsterdammer voor het plaatsen van een brandbom op 12 april 2023 in de Boeierstraat in Purmerend. Ook wordt hij, samen met anderen, verdacht van bedreiging met een vuurwapen.

De woning die vannacht beschoten is in Purmerend. - Foto: Foto: Inter Visual Studio

Uit tapgesprekken van de politie zou, volgens de advocaat van de verdachte, blijken dat hij alleen maar een chauffeur was en pas achteraf hoorde wat er was gebeurd. "Die kankermongool heeft me geboord weetje", is te horen op de taps die laat zijn advocaat vandaag horen. Met 'die kankermongool' doelt H. op de man waarmee hij in de auto zat. "Ik hoorde een paar knallen en toen kwam 'ie terugrennen. Toen wist ik het, ik zat in de problemen.", zegt H. vandaag zelf in de rechtbank van Alkmaar. Ook laat hij weten vervolgens 'een woordenwisseling' te hebben gehad met de man die hij naar de Boeierstraat moest rijden. Wie zijn Passagier is, wordt vandaag niet duidelijk in de rechtszaal. De voorbereidende zitting van vandaag is een onderdeel van een veel grotere zaak. Vorig jaar woede er een bendeoorlog in Purmerend en de Beemster waarbij meerdere huizen werden beschoten en brandbommen afgingen. Daarbij raakte ook onschuldige betrokken.

De verdachte zit nu nog vast. Advocaat Menno van Gaalen pleit bij de rechter voor het vrijkomen van zijn cliënt, zodat hij de behandeling van de zaak in vrijheid mag afwachten. Desnoods met een enkelband. Daarbij refereert hij aan een andere verdachte van de geweldsexplosie die nu ook thuis de zaak mag afwachten. De officier van justitie ziet daar niets in en zegt dat de rechtsorde behoorlijk geschokt is. "Dit soort dingen gebeuren niet alleen in Rotterdam, maar ook in Noord-Holland", laat ze de rechter weten. Nino H. zou wel meewerken aan het onderzoek, maar alleen dingen verklaren die al bekend zijn. "Voor de rest beroept hij zich op zijn zwijgrecht", als dus de officier. De rechter beslist deze week of H. langer vast blijft zitten of niet.