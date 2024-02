Hardrockband AC/DC komt naar Johan Cruijff Arena

"We zijn heel blij om eindelijk de Europese 'Power Up’-tour aan te kondigen", schrijft de band op Instagram. Het is voor de eerste keer in zeven jaar dat de band weer op tournee gaat. De laatste keer dat we de band in Nederland mochten ontvangen was in 2015, toen de Australiërs in Arnhem optraden.



Gitarist Angus Young is het enige lid dat er al vanaf de beginperiode bij was. Zijn broer Malcolm, gitarist van de band, overleed in 2017. Tickets voor het concert gaan op 16 februari in de verkoop.