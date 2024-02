🔴LIVE: Boeren komen in groten getale aan bij provinciehuis in Haarlem

D66-statenlid Sijmen Mulder begrijpt dat de boeren hun werk beschermen, maar is ook kritisch: "Het is goed dat de boeren hun stem laten horen, maar ik hoop ook dat ze vandaag naar de antwoorden luisteren van het bestuur van de provincie. Ik hoop dat zij zien dat we dit samen moeten oplossen, maar ook andere opgaven hebben, zoals het beschermen van de natuur. We moeten een alternatief verzinnen, niet alles kan op dezelfde manier verdergaan."