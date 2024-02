Opnieuw warme dag, wordt het de warmste februarimaand ooit?

De zon laat zich vandaag geregeld zien. In combinatie met een temperatuur van negen graden wordt het daarmee een milde februaridag. Volgens weerman Jan Visser kan de temperatuur komende week zelfs oplopen tot boven de tien graden.

Ondanks een regenbui hier en daar, blijft het vandaag grotendeels droog en wordt het zo'n negen graden. Volgens Jan was het in de eerste tien dagen van februari gemiddeld 8,3 graden. "Dat is bijna vijf graden te warm. Als dat zo doorgaat wordt het een van de warmste februarimaanden ooit", vertelt Jan.

Dinsdag

Morgen begint de dag met een zonnetje, wel kan er later op de dag weer wat regen gaan vallen. Dit kan woensdag en donderdag doorzetten. De temperaturen lopen verder op, waarbij het donderdag en vrijdag kan oplopen tot 14 à 15 graden.

Kortom: af en toe wat regen, maar vooral: warme dagen in het verschiet.