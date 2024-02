Carnavalsgroepen 'De Wicky's' en 'NaJaa' grote winnaars van de optocht in Zwaag

Carnavalsgroepen De Wicky's en NaJaa zijn dit jaar de grote winnaars van de optocht in Zwaag. Meer dan 50 wagens en loopgroepen liepen gisteren tijdens carnaval Zwaag langs ruim 50.000 mensen. Zowel het publiek als de jury waren het eens over wie de origineelste wagen had en welke loopgroep het meest in het oog sprong.

De wagen van De Wicky's is door zowel het publiek als de jury als beste beoordeeld - Foto: Carnaval Zwaag

Bij partycentrum De Witte Valk in Zwaag, tijdens carnaval omgedoopt tot De Leuttempel, was het gisteren tot het laatste moment spannend. Want met een groot deelnemersveld hadden de jury en het publiek veel te kiezen. Adjudant Jeroen nam uiteindelijk alle spanning weg, en riep carnavalsgroep De Wicky´s uit tot grote winnaar bij de versierde wagens. Zij kregen zowel het beste rapport van de jury, als van het publiek. De groep laat op hun sociale media weten super trots te zijn om de bokalen in ontvangst te nemen. "Wat een eer om de eerste plaats van zowel de jury als het publiek voor onze kwakende kikkers te krijgen", aldus De Wicky's. "Heel veel dank voor de stemmen en de enthousiaste reacties die we hebben mogen ontvangen!"

NaJaa is wederom verkozen tot beste loopgroep. Met het thema 'Na 33 jaar nog al-TIJD op stoom' viel de groep als beste in de smaak bij de jury en de ruim 50.000 mensen in het publiek. Ook in het afgelopen jaar kwam deze groep als beste naar voren. Toen brachten zij een ode aan de 75-jarige verjaardag van André van Duin, met een keur aan typetjes die hij in zijn carrière vertolkt heeft. Bij de Leutgangers, kleinere groepen tot vier personen, zijn de Toeti Froeti's met de eerste prijs aan de haal gegaan. De leden van de kweekvijver-afdeling hadden als thema 'carnaval (festival) is een feestje'.