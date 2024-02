De Peiling: gaan boerenprotesten te ver?

Er zijn vandaag wederom boerenprotesten in onze provincie. Aan het begin van deze maand blokkeerden boeren onder meer de A7 en staken ze hooibalen en autobanden in brand. Buiten onze provincie was er ook onrust bij boerenprotesten. Gaan de protesten te ver? Of zijn deze acties gerechtvaardigd? Wij zijn benieuwd naar jouw mening!