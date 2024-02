Onderzoek naar mogelijk explosief Amsterdam, 'tik tak' op gevel gekalkt

In de Rinus Michelslaan in Amsterdam zijn de hulpdiensten opgeroepen voor onderzoek naar een verdacht voorwerp. Het lijkt erop dat er een handgranaat is gevonden. Het explosief zou met een tiewrap aan een deur zijn vastgemaakt. Of het om een echte of nepgranaat gaat is nog niet duidelijk. Op de gevel van de woning staat de tekst 'tik tak' gekalkt met verf.