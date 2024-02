Dit zijn de beste en de slechtste stations van de provincie

De Noord-Hollandse treinstations in Overveen en Santpoort-Zuid worden door haar reizigers als beste beoordeeld, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van NS en Prorail. Den Helder Zuid is wederom de grote verliezer uit de provincie, en staat met een onvoldoende op de een-na-laatste plaats.

Met een rapportcijfer 8 scoren de treinstations in Overveen en Santpoort-Zuid goed op de landelijke cijferlijst, vandaag uitgegeven door de NS. De twee stations uit Noord-Holland komen daarmee op plek vijf en zeven. Overveen is zodoende weer terug in de top vijf. En dat terwijl het station vorig jaar nog op de negentiende plek eindigde. Santpoort-Zuid was vorig jaar nog de winnaar van de jaarlijkse verkiezing.

Populair bij wandelaars

Waarom reizigers de stations zo hoog waarderen? Beide stations scoren hoog in punten door de goede ligging. Zowel Overveen en Santpoort-Zuid liggen allebei aan de rand van een populaire natuurgebieden: een ideaal startpunt voor wandelaars. Ook het restaurant Klein Centraal, aan het spoor van treinstation Overveen, speelt bij reizigers mee in hun keuze.

Ander punt van overeenkomst, is het monumentale uiterlijk van de stations. Ook het monumentale stationsgebouw van Enkhuizen scoort namelijk hoog. Van de Noord-Hollandse ranglijst eindigt de plaats op plek drie. "Hoewel moderne stations ook goed scoren, zorgen monumentale stations voor veel waardering", aldus NS-woordvoerder Carola Belderbos.

Slechtste jongetje van de klas

Onderaan de lijst, op de een-na-laatste plek, staat het station Den Helder Zuid. Met een gemiddeld rapportcijfer van 5,4 scoort het een onvoldoende. In tegenstelling tot vorig jaar, toen het station met een 5,8 net aan een voldoende scoorde.

Volgens Belderbos speelt ook bij dit station de ligging een rol: "Het station staat buiten de bebouwde kom, iets wat in het algemeen bij reizigers voor minder waardering zorgt." Volgens de woordvoerder voelen sommige reizigers zich hierdoor soms onveilig.

De ranglijst is er niet zonder reden, zo vertelt Belderbos. "ProRail gaat dit jaar de perrons van Den Helder Zuid vernieuwen. Daarnaast denkt de gemeente na over een appartementencomplex in de buurt van het station." De maatregelen moeten uiteindelijk zorgen voor een hogere waardering van station Den Helder Zuid.