Magneetvissers halen bergen fietsen en karretjes boven water in Amsterdam

Maar liefst 40 fietsen en twee scooters werden vandaag door de magneetvissers uit de gracht aan de Kinkerstraat in Amsterdam gehaald. De berg ziet er indrukwekkend uit, "maar voor Amsterdamse begrippen is dit nog een bescheiden vangst hoor", vertelt magneetvisser Jan Duur Dijkman.

Uit heel Nederland en België komen ze om elk weekend de grachten van Amsterdam schoon te maken. Zelf heeft Dijkman vandaag twee uur gereden vanuit het Drentse Hoogeveen. Maar dat moet je als magneetvisser ervoor over hebben, want op veel plekken is de hobby verboden. Maar niet in Amsterdam.

Sterker nog, de magneetvissers zijn een graag geziene gast voor veel mensen: "We krijgen geregeld thee en koekjes aangeboden en een restaurant gaf ons zelfs een keer een hele maaltijd." Ook Team Explosieven Veiligheid (TEV) komt af en toe een kijkje nemen als er weer eens een granaat is gevonden: "Die heb ik op WhatsApp."

Goed doel

Een kluis met dure horloges, gouden ringen of een dolk uit de middeleeuwen, je komt het als magneetvisser allemaal tegen. Toch benadrukt Dijkman dat hij het daar niet voor doet. "Ik doe het echt om de boel schoon te maken en mensen te helpen." In totaal heeft hij al van tientallen mensen de spullen teruggevonden. "Mensen plaatsen wel eens oproepje op Facebook en wij gaan dan voor ze zoeken."

En wat ze tijdens zo'n dag als vandaag uit het water halen kan vaak neerkomen op een mooi bedrag. Een mooie kans dus om acties te organiseren voor het goede doel. Zo hielden ze een tijd terug ruim zesduizend euro op voor de behandeling van baby Roxy.

Gerecycled

Ook als er geen actie wordt gehouden komen alle spullen terecht. Na een dag magneetvissen worden alle spullen weggebracht om gerecycled te worden. En mocht iets nog bruikbaar zijn, dan wordt het gedoneerd: "Het laatst had ik nog twee fietsen weggegeven aan Oekraïense vluchtelingen."