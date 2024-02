Richard Douma wint NK 10 kilometer

De in Zaandam geboren Richard Douma heeft het NK 10 kilometer gewonnen. In een tijd van 28 minuten en 45 seconden bleef hij Filmon Tesfu en Nik Lemmink net voor. De Groet uit Schoorl Run werd gewonnen door Mustefa Kedir (28:38).

"Ik had graag de race gewonnen, maar ik merkte dat ze in mijn rug liepen. Toen dacht ik laat maar gaan en dan ga ik voor die NK-titel. De laatste 300 meter heb ik met de rem erop gelopen en op het laatste rechte stuk kon ik goed anticiperen. Ik wil niet opscheppen, maar ik weet gewoon dat ik de meeste snelheid heb omdat ik van de baan af kom", was de eerste reactie van Douma.

Bij de vrouwen ging de Nederlandse titel naar Jacelyn Gruppen (32:59), gevolgd door Anne Luijten (33:05) en Veerle Bakker (33:13). De race werd gewonnen door de Zweedse Sarah Lahti (32:13).

NH Sport volgde vandaag de atleten Lucas Nieuweboer en Filmon Tesfu. Daarover volgt maandag een reportage.