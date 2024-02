Met eerste elektrische bootwagen van Nederland kan Blaricumse KNRM razendsnel te water

Het Blaricumse team van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft een primeur te pakken: ze hebben een speciaal voor hen ontwikkelde elektrische bootwagen. Daarmee is het de eerste van het land. Met die bootwagen kan het Gooise station de reddingsboot over zanderige gronden naar het water rijden en daar 'lanceren'.

Het Gooise KNRM-station zat al lang te wachten op een nieuwe bootwagen. De reddingsboot werd al eerder vernieuwd en is hypermodern. Hij haalt veel hogere snelheden, beweegt makkelijker over het water én is veel duurzamer. Maar daar staat wel tegenover dat het gevaarte langer, breder en zwaarder is dan de vorige boot.

De vorige boot werd nog met een tractor het water in gereden, maar dat kan nu niet meer. Bovenal slurpte de tractor diesel en dat kan met de duurzaamheidsambities van de KNRM niet meer. Er was dus een oplossing nodig.

Rupsbanden

Speciaal voor het station in Blaricum is daarom nu een elektrisch aangedreven rupsvoertuig ontwikkeld, die de boot meeneemt het water in en daar 'lanceert'. Dat is trouwens minder spectaculair dan het klinkt: het komt van het Engelse 'to launch', wat zoveel betekent dat zodra de boot drijft, deze wordt losgelaten. Evengoed is het een spectaculair gezicht om de enorme machine met de reddingboot over het strand het water in te zien rijden.