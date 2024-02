Terugkijken: Zwaag viert carnaval met kleurrijke stoet praalwagens

De lucht kleurde grauw, maar door de bonte stoet van praalwagens merkten toeschouwers in Zwaag daar weinig van. De carnavalsoptocht telde volgens Erik Bot van carnavalsvereniging Het Masker niet minder dan 600 deelnemers. "Dat zijn er meer dan vorig jaar", vertelt Bot. Langs de kant van de weg stonden volgens hem zo'n 40.000 toeschouwers.

De carnavalsvereniging werd opgericht in 1966 en de eerste optocht kende negentien praalwagens. De trotse oprichters hadden waarschijnlijk niet durfen dromen van de enorme stoet die vanmiddag in Zwaag langskwam, vol acts, muziek en metershoge creaties geïnspireerd door een verscheidenheid aan thema's zoals Barbie, de Snorkels of Elton John.

De optocht is voorbij, maar voor de feestvierders in Zwaag is het feest nog lang niet voorbij. Vanavond wordt bekendgemaakt welke praalwagen de allermooiste was.