Trakteert de man op de eerste date en wie stuurt de bloemen: Hilversum reageert op valentijnsclichés

Het maakt niet uit of de eerste date een succes was of een complete ramp, het eindigt altijd met een betaalmoment. In een wereld waar genderrollen steeds meer vervagen, blijft het betalen na de date een terugkerend dilemma van verwachtingen en tradities. Hoe kijkt Hilversum hier tegenaan?

Valentijnsdag, hét moment om de liefde te verklaren aan je (geheime) aanbidder. Een doosje bonbons of een romantisch diner bij kaarslicht, er zijn genoeg manieren om je geliefde te verrassen.

Dat de man zijn portemonnee trekt op de eerste date, is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. Vrouwen nemen de rekening steeds vaker op zich, want we leven immers in 2024. Wij vragen ons af: is het een cliché dat de man betaalt of hoort het?

Cliché?

Hilversum reageert wisselend op dit statement. Vooral mannen willen de vrouwen nog steeds het hof maken, daar tegenover vinden de meeste vrouwen het cliché achterhaald. De populairste reactie op straat waren dat de initiatiefnemer betaalt. "Dit past het beste bij de huidige tijd, waarin gender geen rol speelt", aldus een Hilversummer.

Valentijnsdag of niet, het gaat om het gebaar. Daar is een dag als deze niet voor nodig, volgens de meeste inwoners. De gouden tip van een stel dat binnenkort hun vijftigste trouwdag viert: "Het belangrijkste is om altijd moeite te blijven doen en elkaar af en toe te verrassen, ongeacht de dag."