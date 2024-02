Joy hard op zoek naar 'kale man' van stickers die door heel Amsterdam hangen

Joy wordt helemaal gek. De sticker van een het gezicht van een lachende, kale man achtervolgt haar overal. De vele stickers hangen overal door de hele stad en Joy wil hoe dan ook weten wie het is en waarom hij op allerlei verkeersborden is geplakt. "Ik word er bijna een beetje hopeloos van."

Sticker kale man - NH Nieuws

Het begon bij een rijles, vertelt Joy. "Ik zag het gezicht op allemaal 30-kilometer-borden", vertelt ze. Daarna begon ze de stickers overal te zien. Op lantaarnpalen, stoplichten, andere verkeersborden. In Oost en in West. Ze is gefascineerd door de toewijding van de stickerplakker. "Ik dacht eerst dat het een uit de hand gelopen grap was, maar dat lijkt het al bijna niet meer. De stickers hebben zelfs allemaal verschillende maten."

"Ik ga achterhalen wie jij bent en waarom je die stickers overal hebt geplakt" Joy Iodice

Uit reacties op een post in de Facebookgroep 'Amsterdam Durft Te Vragen' blijkt dat Joy ook niet de enige is die antwoorden wil. Naast de vele reacties als 'wij vragen het ons ook af', speculeren mensen erop los. "Een blij ei dat gaat trouwen", schrijft iemand. Anderen vermoeden dat hij is verhuisd naar IJburg, of dat het een grap is van een vriendengroep.

Foto: AT5

Google Image Search en andere AI-tools en -chats hebben Joy tot nu toe niet verder geholpen. Ze besluit haar Instagram-netwerk in te schakelen. "Ik heb inmiddels een hele groep mensen verzameld die ermee bezig is." Hints over onder andere kunstcollectieven liepen nergens op uit. Er is nog één hint die Joy niet los kan laten. "Een vriend van mij zegt dat hij weet wie het is, maar hij wil het niet zeggen. Hij heeft me de hint 'Eimer' gegeven. Mocht iemand die hint kunnen ontrafelen..." Joy heeft in elk geval nog één boodschap voor de persoon achter de stickers. "Ik ga achterhalen wie jij bent en waarom je die stickers overal hebt geplakt. Ik ga jou vinden."

Foto: AT5