Dode na aanrijding op A4 bij Weteringbrug, snelweg nog dicht

Het ongeluk gebeurde rond 3.40 uur op de weghelft richting Den Haag, vlak bij de oprit Nieuw-Vennep. Een van de auto's vloog na het ongeluk in brand. De inzittende van die auto is overleden, bevestigt de politie aan NH.

Het ongeluk was niet het enige dodelijke ongeluk op een Noord-Hollandse snelweg vannacht. Op de A7 kwamen een 19- en een 27-jarige man om het leven. Een 26-jarige inzittende is aangehouden na een bloedtest. Het is nog niet bekend of hij de auto bestuurde.