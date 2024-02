Drie jaar cel voor plaatsen van explosief in portiek en wapen- en drugsbezit

Een 26-jarige man is veroordeeld tot 3 jaar cel, onder meer omdat hij op 31 december 2022 een explosief liet afgaan in een trappenhuis bij een woning in de Rivierenbuurt. Ook had hij mdma-pillen, een geladen omgebouwd gas-alarmpistool en een pistoolmitrailleur met munitie in bezit.

Het explosief ging die oudejaarsdag rond 15.30 uur af in het trappenhuis. Door de klap raakten verschillende traptreden beschadigd en sneuvelden de bovenramen van de tegenovergestelde portiekdeuren. De glasscherven lagen ongeveer in een cirkel van 5 meter rondom de ontploffing in de portiek. Volgens specialisten van de politie ging het vermoedelijk om zwaar illegaal vuurwerk.

Camerabeelden

Op camerabeelden van een omwonende is te zien hoe de bestuurder van een huurauto van Car2Go rond dat tijdstip voor de deur van de woning stopt, naar de bewuste portiek rent, en enkele seconden later weer instapt en hard wegrijdt. De verdachte heeft bekend dat hij inderdaad in die huurauto zat, maar dat iemand anders het explosief zou hebben laten afgaan.

Dat acht de rechtbank echter niet aannemelijk. Niet alleen heeft de verdachte wisselend verklaard over hoelang hij bij de woning zou zijn geweest, ook blijkt niet uit het onderzoek dat er nog andere personen bij betrokken waren.

Vuurwapens en drugs

Verder werd in januari 2023 bij een huiszoeking in een keukenkastje onder de wasbak een zak met 114 roze pillen gevonden, die een hoeveelheid mdma bleken te bevatten. Hoewel deze hoeveelheid lager is dan gebruikelijk, maakt dat voor de strafbaarheid niet uit. De verdachte verklaarde dat hij die pillen gratis had gehad en dat hem was verteld dat het om neppillen ging. Hij zei dat hij daarmee mensen wilde gaan oplichten.

Ook werden op zijn telefoon twee filmpjes ontdekt waarop hij te zien is met een omgebouwd gas-alarmpistool en een pistoolmitrailleur. De rechtbank laat zwaar meewegen dat op de video te zien is dat hij het omgebouwde gas-alarmpistool in zijn woning in zijn handen heeft waar zijn zeer jonge kind bij aanwezig was. Over dat wapen verklaarde hij dat hij dat had gekocht om zichzelf te kunnen verdedigen.

Van de pistoolmitrailleur zei hij dat hij die alleen even voor het filmpje in zijn handen had gehad om mensen bang te maken, maar dat gelooft de rechtbank niet. Hij had het wapen in zijn broekzak zitten toen hij zichzelf filmde als inzittende van een rijdende auto op de openbare weg.