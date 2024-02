Twee mensen overleden door ongeluk op A7, ander zwaar ongeluk gebeurd op de A4

Er zijn vannacht twee zware ongelukken gebeurd in de provincie. Bij een eenzijdig ongeval op de A7 zijn vannacht 2 mensen overleden, bij een ander ongeluk tussen twee voertuigen op de A4 vloog een auto in brand. Hoe het met die slachtoffers gaat, is nog niet bekend. De snelweg is nu gesloten.

Ongeluk op de A7 - Foto: Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

Het ongeluk op de A7 gebeurde rond 01:50 uur vannacht, ter hoogte van de Noordbeemster. Een derde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met diegene gaat, is niet bekend. De linker rijstrook is nog dicht voor onderzoek. Tekst gaat verder onder de foto

Een paar uur later, op de A4, is een ander ernstig ongeval gebeurd tussen twee voertuigen. Dit gebeurde rond 03:40 ter hoogte van de Weteringbrug. Op foto's is te zien dat één van de auto's daarbij in brand is gevlogen. Hoe het nu met de inzittenden gaat, is nog niet bekend. De snelweg is gesloten voor onderzoek.