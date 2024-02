Melding van nepwapen in winkelcentrum Hoofddorp, politie rukt massaal uit

In winkelcentrum Het Paradijs in Hoofddorp was aan het begin van de avond veel politie op de been. Er zou iemand met een vuurwapen rondlopen, wat uiteindelijk waarschijnlijk spelende kinderen met een nepvuurwapen waren.

Archiefmateriaal politie - Foto: AT5

De melding kwam rond 18.30 uur binnen. Hierop startte de politie een zoektocht bij winkelcentrum Het Paradijs aan het Muiderbos in Hoofddorp. Na onderzoek, waarbij ook de politiehelikopter werd ingezet, werd niemand aangetroffen. Een woordvoerder van de politie vertelt tegen NH dat het volgens getuigen waarschijnlijk ging om kinderen die aan het spelen waren met wat een nepwapen leek te zijn. De woordvoerder wil benadrukken dat het meenemen van nepvuurwapens gevaarlijk is en verboden. "Zo’n melding wordt uiterst serieus genomen en hier wordt vanuit ons vol op ingezet. Zowel opvallende als onopvallende collega’s hebben gezocht maar niemand aangetroffen." Volgens hem is het het moeilijk in te schatten of dit soort voorwerpen nep of echt zijn. "Door anderen kan een nepwapen als bedreiging worden gezien. Als een nepvuurwapen niet van een echt vuurwapen te onderscheiden is, handelen agenten altijd alsof het om een echt vuurwapen gaat."

In een eerdere versie van dit artikel schreven we op basis van onjuiste informatie uit het Haarlems Dagblad, dat er iemand met een nepwapen was aangetroffen door de politie.