Assendelvers missen hun zwembad, Historisch Genootschap bedolven onder herinneringen

In het jaar 2000 werd het zwembad De Dolphijn in Assendelft gesloopt na hevige protesten van bewoners en personeel. 24 jaar later is het zwembad nog absoluut niet vergeten. Het Historisch Genootschap Assendelft houdt in mei een expositie en vroeg inwoners om foto's, spullen en herinneringen uit die tijd. En die kregen ze: "Het is overweldigend wat het losmaakt, ontzettend leuk."

In 1959 bij de opening is het nog een open bad. Veel kinderen groeiden in de jaren erna zowat op bij het zwembad, stelt oud-badjuf Jannie Kat. "Het is een hele leuke tijd geweest voor iedereen. Als kind kwam ik daar. De hele zomer zat je in het zwembad met al je buurkinderen en je schoolvrienden. Op mijn vijftiende ging ik er werken, toen was het overdekt." Ze bleef er werken totdat het zwembad onder heftig protest werd gesloopt.

"Ik hoefde m'n abonnement niet te laten zien", grijnst Sander van der Hoorn, die een groot oud bord van De Dolphijn komt brengen. "Ik kwam er zo vaak, ik kon zo doorlopen. Eeuwig zonde dat het zwembad gesloopt is. Het was schitterend, vooral voor de jeugd. Daar barst het nu van in Assendelft, dus had nu onwijs druk bezocht geweest. Maar het is te laat, het is weg."

De vrijwilligers hebben al veel materiaal om de expositie mee in te richten, maar zijn op zoek naar meer. Als je nog spullen, foto's of verhalen hebt ben je welkom bij het raadhuis in Assendelft (Dorpsstraat 370), iedere dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur en in februari iedere zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur.

De tentoonstelling zelf is in het weekend van 25 en 26 mei van 11.00 tot 16.00 uur, en dinsdag 28 mei van 14.00 tot 21.00 uur.